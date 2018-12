Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zware Champions League-loting onvermijdelijk voor Ajax Foto: Pro Shots / Kay Int Veen

AMSTERDAM - Ajax speelde woensdagavond met 3-3 gelijk tegen Bayern München. Door die remise is de ploeg van Ajax-trainer Erik ten Hag als tweede geëindigd in de Champions League-poule. De mogelijke tegenstanders voor de Amsterdammers in de knock-out-fase zijn inmiddels bekend en dat zijn niet de minste ploegen.

Ajax kan het in de achtste finales van het kampioenenbal namelijk opnemen tegen Borussia Dortmund, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus. Al deze clubs vallen onder de Europese grootheden in het voetbal, dus een 'makkelijke' loting voor de volgende ronde is uitgesloten. Lees ook: Ajax moet groepswinst aan Bayern München laten na knotsgek duel De loting voor de achtste finales van de Champions League is komende maandag.