Complimenten van de gemeente Opmeer: "afval is goed gescheiden"

OPMEER - Uit cijfers van de gemeente Opmeer blijkt dat de inwoners afgelopen kwartaal hun afval goed gescheiden hebben. "Complimenten aan de inwoners van Opmeer voor het juist scheiden van plastic-, blik- en drankverpakkingen (PBD-afval)", aldus de gemeente.

Ieder kwartaal krijgt de gemeente een overzicht over hoe haar bewoners afval scheiden. Wanneer dit niet goed gaat krijgt de gemeente een boete.

Vervuiler

De verwerking van afval wordt afgekeurd als het PBD-afval niet goed gesorteerd is, het afval moet dan mee met het restafval. De afspraak die gemaakt is met de afvalverwerking is dat het afval gerecycled wordt en dus hergebruikt. Als dit niet goed gebeurd moet de 'vervuiler' betalen.

Grondstoffen hergebruiken

Het idee achter het scheiden van afval is dat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. "Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: de afvalstoffenheffing van de gemeente kan omlaag", aldus Milieu Centraal.

"We bedanken dan ook alle inwoners die zich inspannen het PBD-afval goed te scheiden", laat de gemeente weten.