Texel geniet van kritische Ouwe Sunderklaas-voorstellingen

TEXEL - Gisteravond en vannacht werd op Texel het jaarlijkse Ouwe Sunderklaasfeest gevierd. Het is deels een soort lokaal carnaval, waarbij tot in de kleine uurtjes gehost en gedronken wordt in de cafe's.

Maar traditioneel wordt er met Ouwe Sunderklaas in de verschillende dorpen "gespeuld". Texelaars spelen dan verkleed gebeurtenissen na die het afgelopen jaar op het eiland zijn gebeurd. Zo worden vaak politici of eilandbewoners en overkanters die het hoog in de bol hebben, op de hak genomen.

Kritische voorstellingen

Dit jaar waren er vooral veel kritische voorstellingen over de nieuwe natuur die op Texel wordt aangelegd. Speulers wilden aangeven dat steeds meer delen van Texel als natuurgebied worden afgesloten voor Tesselaars en toeristen en dat Tessel straks alleen nog vanuit een kabelbaan, een vliegtuig of uitkijkposten te bekijken is. Ook het ter ziele gaan van de Volkloredansgroep Texel vlak voor haar 50 jarig jubileum was een veel gespeeld onderwerp.

Cultureel erfgoed

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft de typisch Texelse tradities Ouwe Sunderklaas en meierblis toegevoegd aan de lijst met beschermde Nederlandse tradities.