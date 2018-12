Deel dit artikel:













Pas op: het kan glad zijn op de weg Foto: ANP XTRA

NOORD-HOLLAND - Sommige wegen in onze provincie, met name in het zuiden, kunnen glad zijn. Let dus op voordat je de weg op gaat.

Natte wegdelen zijn bevroren, zo waarschuwt het KNMI. NH-weerman Jan Visser laat weten dat de temperatuur vannacht rond het vriespunt was. "Deze morgen wordt het niet warmer dan 3 graden." Hij bevestigt dat het lokaal glad kan zijn. "Verder zijn er vandaag vooral veel wolken en af en toe een zonnetje." Morgen

In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid weer. Morgenochtend is er kans op ijs op het wegdek. Visser: "Ook de komende nacht is de temperatuur onder de nul graden." 💬 Whatsapp ons!

