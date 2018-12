Ajax moet groepswinst aan Bayern München laten na knotsgek duel

AMSTERDAM - Dankzij een 3-3 gelijkspel tegen Bayern München is Ajax geen groepswinnaar geworden in de Champions League. Robert Lewandowski (twee keer), Kingsley Coman, Dusan Tadic (twee keer) en Nico Tagliafico scoorden in een wedstrijd waarin beide ploegen ook een rode kaart kregen.

Na 82 minuten leek de groepswinst voor het grijpen toen Tadic een strafschop benutte en Ajax op een 2-1 voorsprong zette. Het ging in de absolute slotfase echter mis toen Lewandowksi ook raak schoot vanaf elf meter. Coman maakte vervolgens de 2-3, waarna Tagliafico in blessuretijd nog de 3-3 aantekende.

0-1

Tot aan dat moment was er ook al genoeg gebeurd in de Johan Cruijff ArenA. Lewandowksi zette Bayern binnen een kwartier op voorsprong na een afgeslagen hoekschop op aangeven van Serge Gnabry. Ook Ajax kreeg voldoende mogelijkheden in de eerste helft, maar na rust brandde het pas echt los.

Gelijkmaker en rode kaart

De ploeg van Erik ten Hag kwam goed uit de kleedkamer en dat werd na ruim een uur beloond. Een aanval over vele schijven belandde via Van de Beek bij Tadic: 1-1. De vreugde in Amsterdam was echter van korte duur, want verdediger Max Wöber kreeg snel daarna de rode kaart te zien na een harde overtreding op de enkels van Leon Goretzka.

Tien tegen tien

Bayern München leek toen de wedstrijd onder controle te hebben, maar dat werd door Thomas Müller teniet gedaan toen hij Tagliafico tegen zijn hoofd schopte. De Duitse aanvaller werd daardoor ook van het veld gestuurd door scheidsrechter Clément Turpin. Ajax profiteerde snel via Kasper Dolberg, die een penalty versierde. De 2-1 voorsprong bleek echter niet genoeg in de knotsgekke slotfase die volgde.

Door het gelijkspel eindigt Ajax op twee punten van Bayern als tweede in de groep. De Amsterdammers ontmoeten na de winterstop nu een groepswinnaar in de achtste finales.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Wöber, Tagliafico; Blind, De Jong, Van de Beek (Dolberg/78); Ziyech, Tadic, Neres (Huntelaar/89)

Opstelling Bayern München: Neuer; Rafinha, Boateng, Süle, Alaba; Kimmich, Goretzka (Sanches/89); Gnabry (Thiago Alcantara/62), Müller, Ribéry (Coman/71); Lewandowski