Overval op snackbar Julianadorp: dader voortvluchtig

JULIANADORP - Een snackbar aan het Kruiszwin in Julianadorp is vanavond overvallen. De dader is voortvluchtig.

Volgens de politie is de overvaller vermoedelijk te voet richting de Breewijd gevlucht. De politie heeft de snackbar afgezet en doet sporenonderzoek. Een hondengeleider en politiehond kammen de omgeving uit.

Of de dader gewapend was, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of hij iets heeft buitgemaakt. Wel is op foto's te zien dat de kassa op de grond ligt. Een getuige laat aan NH Nieuws weten dat het personeel 'hevig geschrokken' is.