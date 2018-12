Deel dit artikel:













Preventieve schadeovereenkomst met Tata Steel voor tuinders in IJmond Foto: ANP

HEEMSKERK - Tuinbouwbedrijven in de IJmond kunnen vanaf maandag een schadeovereenkomst treffen met Tata Steel. Mochten ze in de toekomst schade aan hun gewassen hebben door toedoen van de staalgigant, dan kunnen ze een compensatie krijgen. LTO Noord Heemskerk, betrokken bij het opstellen van de overeenkomst, benadrukt dat de grafietregens daar niks mee te maken hebben. "De timing is onhandig, want we hebben denk ik minder schade dan vroeger."

Dat vertelt Wart van Zonneveld, bestuurslid van LTO Noord, aan NH Nieuws. "De recente ontwikkelingen hebben geen invloed gehad op deze overeenkomst. Vroeger bestond 'ie namelijk ook al en we zijn al een tijd geleden gestart om het nieuw leven in te blazen." Onderzoek

De afspraak houdt in dat tuinders bij schade aan gewassen straks een aanvraag kunnen doen. "Dan komt iemand van de Universiteit Wageningen onderzoeken of die schade ook daadwerkelijk door Tata Steel is ontstaan. Als dat zo is, komt er een compensatie." Lees ook: Tuinders bezorgd om grafietregens: "Ik hou het maar op een siertuin" De focus van de overeenkomst ligt voornamelijk op fluoride. "Die stof tast bijvoorbeeld de blaadjes van een tulp aan", aldus Van Zonneveld. "Maar we hebben daar de laatste jaren juist minder last van." Vragen stellen

Maandag is de bijeenkomst bij Floricultura in Heemskerk. Daar kunnen ondernemers ook vragen stellen over de vergoedingen en hun handtekening komen zetten. 💬 Whatsapp ons!

