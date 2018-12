Onderwijsbond: 'Vierdaagse schoolweek Zaanstad beste noodgreep bij lerarentekort'

ZAANSTAD - Basisscholen met een lerarentekort moeten overgaan op een vierdaagse schoolweek. Dat adviseert de Algemene Onderwijsbond (AOB). Zaanstad, waar de maatregel aan het begin van dit schooljaar van stal werd gehaald, dient volgens de bond als voorbeeld voor de rest van het land.

Volgens Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, is een vierdaagse schoolweek de enige eerlijke noodmaatregel. Andere oplossingen om het tekort weg te werken, zoals een onderwijsassistente, een ouder voor de klas, of klassen onderverdelen, zouden volgens haar niet werken.



"Dit advies is een noodgreep, dat betekent dus niet structureel. Maar als er niets gebeurt, denk ik dat het in heel Nederland sowieso elke week een vierdaagse schoolweek gaat worden."

Maatregel al ingevoerd in Zaanstad

Het lerarentekort in Zaanstad was zo groot dat twee scholengemeenschappen nog voor de start van het schooljaar aankondigden in geval van nood over te schakelen op een vierdaagse schoolweek.

Rien Spiens, directeur van Agora, vertelde in september: "Op dit moment staan alle mensen voor de klas die dat kunnen, dus op het moment als er iemand uitvalt, op welke school dan ook, hebben we daar geen oplossing meer voor."



Ook Niko Persoon, directeur van Zaan Primair, zag geen andere oplossing. "Het is een race tegen de klok en wij hopen dat de maatregel [...] niet op scholen ingevoerd hoeft te worden."



Die hoop bleek ijdel, want na de herfstvakantie werd het scenario werkelijkheid voor de leerlingen van De Spiegel een openbare basisschool onder de vlag van Zaan Primair. Tot de kerstvakantie krijgen zij vier dagen per week les, en hebben ze een dag extra vrij.

Noodoplossing

Ook de AOB ziet liever dat kinderen vijf dagen per week naar school gaan, maar omdat het kabinet geen extra geld beschikbaar stelt om het lerarentekort weg te werken, vindt de bond de vierdaagse schoolweek nu een serieuze optie.

"Het lijkt wel alsof nu heel zichtbaar wordt wat er aan de hand is", zegt AOB-voorzitter Verheggen. "Want als je zegt: je kunt maar vier dagen onderwijs geven, dan denken alle ouders van: verrek, dat gaat over mijn kind. Die krijgt zometeen niet meer waar die recht op heeft."

Volgens Verheggen is het een misverstand om te denken dat kinderen die van 8.30 uur tot 15.00 uur naar school gaan, sowieso onderwijs hebben gehad. "Als je met kinderen in school bent, dan geef je onderwijs of je geeft opvang. En dat moet helder zijn. En wij willen als leraren onderwijs kunnen geven. En dat kunnen we op vier dagen, maar niet meer op vijf."