Zaanse leerlingen krijgen les over gevaren met vuurwerk

ZAANSTAD - Met een harde knal van een lek geprikte ballon gaf burgemeester Peter Tange van Wormerland de aftrap van de vuurwerkcampagne voor de Zaanstreek. Basisschoolleerlingen van groep 8 kregen een workshop in de raadzaal van het stadhuis van Zaanstad over vuurwerk en alle aspecten die daarbij komen kijken.

De kinderen kregen antwoord op de prangende vragen: wat is vuurwerk? Hoe herken je illegaal vuurwerk en hoe zit het met de regels? Het is de bedoeling dat de leerlingen terug op school hun kennis overbrengen op hun klasgenoten. Op een usb-stick krijgen ze na afloop de presentatie mee.

De veiligheid is volgens Tange het voornaamste. Helaas ziet hij elk jaar weer jonge vuurwerkslachtoffers. Een filmpje van een jongen die vertelt hoe in elkaar geknutseld, zwaar vuurwerk in zijn gezicht is ontploft maakt grote indruk op de leerlingen. "Heel dom om het zo te doen", vinden ze.

Ouderlijk toezicht

Een meisje van zeven dat met haar oudere broer mee is, gaat zeker vuurwerk afsteken met oud en nieuw. "Maar wel met mijn ouders erbij. Ik wil niet dat ik straks mijn hand mis."