Gewonde bij schietpartij in Amsterdam: dader is gevlucht

AMSTERDAM - (AT5) In de Amsterdamse wijk Osdorp is vanavond een man neergeschoten. Volgens de politie vond de schietpartij rond 18:45 uur plaats op Hoekenes.

De dader is gevlucht. Het slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek.

'Ik ga dood'

Een getuige laat aan AT5 weten een knal te hebben gehoord. Ook zou het slachtoffer 'ik ga dood!' hebben geroepen. De getuige dacht eerst dat het om vuurwerk zou gaan, maar zag vervolgens een persoon op de grond liggen.

Andere getuigen melden dat er drie daders betrokken zijn. De politie kan dit niet bevestigen.