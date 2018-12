Deel dit artikel:













Kinderen in Den Helder snakken naar een nieuwe speeltuin: "Deze is saai!" Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos Foto: NH Nieuws / Jurgen van den Bos

DEN HELDER - Bewoners van de wijk Boatex in Den Helder hebben het bijna voor elkaar: een nieuwe speeltuin voor de kinderen in de buurt. De huidige speeltuin is verouderd en niet meer van deze tijd, vinden ze. "De gemeente kan niets voor ons doen, dus nemen we zelf het initiatief."

Het is nooit meer zo druk in de speeltuin aan de Pluto. Kinderen vinden het een beetje saai. "Er zijn maar een paar speeldingen en je kunt je niet echt verstoppen", vertelt Tom aan NH Nieuws. Ze vinden al die tegels en de kleuren ook maar niets. Lees ook: Breezand zorgt zelf voor langverwacht speeleiland Sommige speeltoestellen hebben houtrot en zijn dringend aan vervanging toe. Cyril Kraak van de wijkvereniging Boatex heeft al eens bij de gemeente aangeklopt. "Ze hebben meer speeltuinen bij te houden en voor een nieuwe is geen geld, dus doen we het zelf."



De nieuwe speeltuin krijgt veel groen, verstopplekken, een blotevoetenpad, een jeu-de-boulesbaan voor ouderen en de langverwachte kabelbaan. Die wilde Pim maar wat graag: "Als je opa, papa, mama of oma je een zetje geeft, ga je heel hard naar de overkant." Lees ook: Natuurspeeltuin moet Schellinkhout leefbaar houden Tom heeft met zijn vrienden al ruim driehonderd euro opgehaald met statiegeldflessen en het grootste deel van de benodigde 70.000 euro is binnen, maar voor de speeltuin missen nog wel een paar duizend euro. "Gelukkig hebben we veel sponsors en we hopen dat er nog meer mensen zijn die ons willen steunen." Volgend jaar maart starten de bouwers aan de nieuwe speeltuin en in mei moet alles klaar zijn. 💬 Whatsapp ons!

