Wie durft? Voor twaalfde keer nieuwjaarsduik in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Zwembikkels opgelet. Voor de twaalfde keer zal op het strand van Wijk aan Zee op 1 januari het startschot klinken voor de traditionele nieuwjaarsduik.

Vanaf 14:15 uur gaat het feest van start. Te beginnen met een warming-up, waarbij de muzkiale omlijsting in handen ligt van Haarlemmer DJ Marcel. Een half uur later, klokslag 15.00 uur, zal een lokale bekendheid aftellen om het water in te duiken. Wie dat is, blijft nog even een verrassing.

Inschrijven

Om wachtrijen te voorkomen roept de organisatie op om je voorafgaand aan de duik in te schrijven via deze website en een e-ticket mee te nemen.

De KNRM post in Wijk aan Zee zal de duik in het kustdorp begeleiden.