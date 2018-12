Taakstraf geëist voor verspreiden anti-homo-flyers in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag een onvoorwaardelijke taakstraf van veertig uur geëist tegen drie verdachten die ervan verdacht worden in 2016 in Amsterdam anti-homo-flyers te hebben verspreid.

Het pamflet is volgens het OM vooral een aanklacht tegen homoseksuelen en zet aan tot discriminatie. "De stelling op de flyer dat het aantal kinderen dat seksueel misbruikt wordt door homoseksuele ouders 29 procent is, is zeer beschuldigend. Het trekt in het algemeen een duidelijk beledigende conclusie", zei de officier van justitie. "Dat de verdachten daar iets mee wilden bereiken is duidelijk."

'Argeloze ontvanger'

De verdachten vertelden met de flyer alleen aandacht te willen voor de zaak van de familie Barbu, waarbij een Roemeense vader niet wilde dat een Brits homo-echtpaar zijn kinderen adopteerde.

Maar het OM vindt dat een opmerkelijke verklaring, omdat er op het pamflet nauwelijks wordt verwezen naar deze familie. "Dat de bedoeling anders zou kunnen zijn is een ding, maar hoe het pamflet op een argeloze ontvanger overkomt is een ander ding."

'Geen kinderen'

Het verspreiden van het pamflet leidde tot veel verontwaardiging. 'Hetgene wat mensen het meest raakt is dat homoseksuelen worden weggezet als een groep die geen kinderen zou mogen krijgen, omdat ze kinderen zouden misbruiken. En dat zonder enige onderbouwing. Het tast homoseksuelen aan in het mogen zijn wie je bent', aldus de officier van justitie.

De rechter doet op 4 januari uitspraak.