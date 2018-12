Wie heeft hondje Tara uit Aerdenhout gezien?

BLOEMENDAAL - Hubert van Woudenberg Hamstra uit Aerdenhout beleeft onrustige dagen. Zijn pup Tara, nog maar drie maanden oud, is op 26 november onder een tuinhek doorgekropen en sindsdien spoorloos.

Inmiddels worden er flyers uitgedeeld en rijdt Van Woudenberg Hamstra zelf ook heel wat avonden rond in Aerdenhout en omgeving, op zoek naar Tara. "Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen belangeloos meehelpen."

Duingebied

Inmiddels heeft de familie ook een speurhond in laten zetten. Het vermoeden is dat de pup richting duingebied is gelopen. Ze zou zelfs in IJmuiden zijn gezien.

De familie was nog volop met de puppytraining bezig. Tara was aangeschaft als gezelschap voor een andere hond. "Waarschijnlijk vertoont ze nu verwilderd gedrag en we raden mensen die haar zien dan ook ten strengste af om op haar af te lopen. Dan kan ze schrikken en verstopt ze zich weer." Mocht u Tara zien, dan kunt u contact opnemen met de redactie van NH Nieuws via deze Facebook-site.