Charly (17) al vier maanden in Spaanse cel: "Hij moet daar zo snel mogelijk weg"

NOORD-HOLLAND - Wat een mooie zomervakantie moest worden in Spanje eindigde voor de 17-jarige Charly T. in een hel. De jongen, die anoniem wil blijven, zit al bijna vier maanden vast in een Spaanse cel. Twee Engelse meisjes van 12 en 14 jaar beschuldigen hem van misbruik. "Ik word al maanden hier geestelijk mishandeld en niemand doet er wat aan", laat hij in een filmpje weten.

De 17-jarige Charly zit volgens zijn vader onschuldig en zonder aanklacht vast. Hij voelt zich machteloos. "Ik vind het verschrikkelijk. Het liefst wil ik hem vertellen dat het volgende week voorbij is, maar behalve de onzekerheid heb ik niks, net als hij."

De vakantie begon nog zo mooi met een verblijf in een villa op een vakantiepark in Spanje. Het gaat mis op de ochtend van het vertrek. Charly heeft de avond ervoor met twee Engelse meisjes contact via Snapchat. Ze spreken af om de volgende ochtend - gewapend met een fles wodka - naar het zwembad te gaan.

'Een kus en een knuffel'

Er wordt flink gedronken en de stemming wordt volgens vader Marco al snel een stuk vrijpostiger. "Een van de meisjes ging op zijn buik zitten de ander trok zijn zwembroek uit." Op dat moment komt zijn broer Mark naar het zwembad om Charly op te halen. Er wordt volgens hem op een gewone manier afscheid genomen. "Ze gaven elkaar een kus en een knuffel en hij stapte bij mij in de auto. Er was niks vreemd aan de hand."

Dat er wel iets aan de hand is, blijkt als de familie keer op keer gebeld wordt door de Spaanse politie. "Wij verstonden er niks van en reden door. Totdat we op een gegeven moment naar kennissen zijn gereden die ons konden vertellen wat er aan de hand was. We moesten onze locatie doorgeven en Charly werd daarna geboeid afgevoerd."

'Genoeg ontlastend bewijs'

De meisjes blijken namelijk een andere lezing van het verhaal te hebben. Ze zeggen dat Charly stiekem wodka in hun cola heeft gedaan en ze later seksueel heeft misbruikt. Volgens vader Marco is dat klinkklare onzin. "Waarom ze dit gezegd hebben, weet ik niet, maar er is genoeg ontlastend bewijs voor Charly. Zo zouden de meisjes huilen en schreeuwend bij het zwembad hebben gelegen, Maar er is niemand die dat gehoord heeft terwijl de vakantievilla's aan het zwembad grenzen."

Vader Marco is vooral teleurgesteld in de Nederlandse overheid die volgens hem niks heeft gedaan voor zijn zoon. "Ik heb al vanaf de dag dat ik terug was om hulp gevraagd. Ze konden alleen bezoek en een Bijbel regelen voor Charly. Ze vertelden me dat ze zich niet gingen bemoeien met de Spaanse justitie waar ze vertrouwen in hadden. Pas toen ik naar de media ben gestapt hebben ze actie ondernomen, maar alleen om niet voor joker te staan."

Juridische bijstand

Inmiddels is de organisatie PrisonLAW in de zaak van Charly gedoken. Deze organisatie verleent juridische bijstand voor gedetineerden in het buitenland. "Ik weet dat Charly onschuldig is, en dat hij vrijkomt, maar de vraag is vooral wanneer."

"In Spanje kunnen ze je een half jaar vasthouden en dat nog eens met drie maanden verlengen. Zijn studiejaar is al naar de knoppen net als zijn sociale leven. Hij moet daar zo snel mogelijk weg."