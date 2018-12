Zelfs Clinton, Arafat en Khadaffi stuurden hun krabbel naar Aad uit Santpoort-Zuid

VELSEN - Noem een naam en Aad Klein uit Santpoort-Zuid heeft wel een handtekening van hem of haar. Van profvoetballers tot wereldleiders, hij heeft albums vol met krabbels.

Het begon allemaal in 1965. Aad zag op tv dat een dame handtekeningen verzamelde. "Dat leek me ook wel leuk, zoiets unieks, dus ik dacht: ik ga dat ook doen."

En de Santpoorter zette direct hoog in. Hij stuurde een brief naar de toenmalige Engelse premier Thatcher met de boodschap 'Can you send me your autograph?'. Vier dagen later lag er een envelop op de deurmat in huize Klein. En ja hoor, daarin de handtekening van Thatcher. "En toen dacht ik, we gaan hiermee verder!"

Cruijff

Klein verzamelde zo honderden handtekeningen van topsporters en topcoaches. Meestal wachtte hij ze op Schiphol op. "En dan vroeg ik 'mag ik je handtekening?'. En iedereen doet dat." Vol trots kijkt hij naar een krabbel van Rinus Michels, maar nog trotser kijkt hij naar een vel papier met vijf krabbeltjes. "Die zijn van de familie Cruijff. Van Johan, zijn vrouw, dochters en zoon Jordy. Dat iemand die zo bekend is in de hele wereld dit dan voor me doet, daar ben ik supertrots op."

Khadaffi en Arafat

Op één van zijn albums staat 'VIP'. Een boek vol handtekeningen van wereldleiders. Vader en zoon Bush, Clinton en, best opvallend, Yasser Arafat en oud-dictator Khadaffi stuurden foto's met hun handtekeningen naar Santpoort op. "Ik stuur mijn vraag gewoon naar een ambassade of paleis en daar weten ze die leiders wel te vinden. Bijna altijd sturen ze wel wat terug." Alleen koningin Beatrix stuurde helaas geen handtekening naar Santpoort, wel een foto.

Mocht je nou ook handtekeningen verzamelen, dan zou Aad het dan leuk vinden om met je in contact te komen en misschien eens wat krabbels uit te wisselen.