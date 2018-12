Ajax-talenten ondanks nederlaag groepswinnaar Youth League

AMSTERDAM - Ajax onder 19 is groepswinnaar geworden in de UEFA Youth League. Ondanks dat de ploeg van John Heitinga verloor van Bayern München (1-2), zijn ze toch nog de trotse winnaar geworden van groep E van het Europese jeugdtoernooi. De leeftijdsgenoten van Benfica versloegen namelijk AEK Athene, waardoor Ajax onder 19 met liefst drie doelpunten verschil mocht verliezen van Bayern.

Ajax had een enorme kans om de wedstrijd flitsend te beginnen. Binnen enkele minuten had Jurgen Ekkelenkamp een rebound voor het inschieten, maar de middenvelder raakte de bal niet goed en hielp de kans daardoor om zeep. Na 24 minuten spelen was het eerste gevaar aan de andere kant wel direct een doelpunt. Na matig verdedigen aan Amsterdamse zijde werd Meritan Shabani weggestuurd door de Nederlandse Joshua Zirkzee en de Bayern-aanvaller maakte hem koel af.

Duitse storm

Het bleek een opmaat voor een ware Duitse storm. Direct na de openingstreffer kreeg Bayern München namelijk veel kansen op meer. Zirkzee vond met twee mogelijkheden Ajax-doelman Issam El Maach op zijn weg en ook Shabani kreeg kansen om zijn doelpuntenproductie op te schroeven. Bovendien weigerde Josip Stanesic een hoek uit te zoeken en had ook Chris Richards zijn vizier niet op scherp staan. Ajax, dat na de kans van Ekkelenkamp geen aanspraak om een doelpunt meer had gemaakt, zal blij zijn geweest dat het met slechts 0-1 de kleedkamer op zocht.

Zirkzee

Ook in de tweede helft ging Bayern door met waar het was gebleven. Na opnieuw vele kansen voor de Duitsers was het na ruim een uur voetbal dan toch raak. Na een voorzet vanaf de rechterkant zette Zirkzee zijn ploeg op een 0-2 voorsprong.

Ruimte

Waar je zou denken dat Bayern na die goal verder zou gaan met het creëren van kansen, kwam Ajax juist wat beter in de wedstrijd. De bezoekers moesten nog meer doelpunten maken om nog kans te maken om door te gaan in de Youth League en dat leidde tot ruimte voor de Amsterdammers. Tien minuten voor tijd profiteerde Brobbey daarvan. Nadat invaller Sontje Hansen een bal van Victor Jensen verlengde, schoot de sterke spits de bal binnen voor de 1-2.

Opstelling Ajax: El Maach; Dest, J. Timber, Botman, Bakker (Salah-Eddine/73); Q. Timber, Ekkelenkamp (Hansen/73), Taylor (Llansana/40); Kühn (Van Gelderen/73), Brobbey (Hoogewerf/83), Jensen