Vrouw mishandeld door 13-jarige jongen in Santpoort-Noord Foto: Politie IJmond

SANTPOORT-NOORD - Een vrouw is vandaag in Santpoort-Noord uit het niets aangevallen en mishandeld door een 13-jarige jongen. De verdachte is aangehouden.

Dat meldt de politie IJmond op Facebook, waar volgers de verrichtingen van agenten vandaag op de voet kunnen volgen. De jongen belaagde de vrouw in de Dinkgrevelaan, ter hoogte van de school Het Molenduin. Lees ook: Vrouw (30) afgetuigd in Haarlem door onbekende belagers Over het letsel van de vrouw is niets bekend. De jongen is meegenomen naar het bureau, waar hij wordt verhoord. De verzorgers van de jongen zijn ingelicht en hij heeft een advocaat toegewezen gekregen. De politie benadrukt dat er een hulpverleningstraject is gestart, om de jongen weer op het rechte pad te krijgen. Daarbij zal ook jeugdzorg aanhaken. 💬 Whatsapp ons!

