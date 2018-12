Hilversumse speeltuinen worden onderzocht op gevaarlijk lood

HILVERSUM - De provincie gaat uitzoeken of de speeltuinen in Hilversum zijn 'besmet' met gevaarlijk lood. Ook kleine hoeveelheden lood - dat vroeger in veel producten werd verwerkt - zouden schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met de gemeente en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Hoewel al langer bekend is dat lood gevaarlijk is en dat de gemeente verontreinigde grond had opgeruimd, werd gedacht dat het in lage hoeveelheden niet veel kwaad kon. Bedekken met schone grond zou genoeg moeten zijn.

Negatief effect op leerontwikkeling

Maar daar komt de provincie nu op terug: "Recent is duidelijk geworden dat ook lage concentraties lood bij een zeer hoge mate van blootstelling een negatief effect kunnen hebben op de leerontwikkeling van de jongste kinderen. "Jonge kinderen stoppen wel eens vieze vingers of speelgoed in hun mond, en komen zo sneller met het gevaarlijke spul in aanraking.

Om te voorkomen dat kinderen worden blootgesteld aan of zelfs ziek worden van het lood, gaat Hilversum de grond in de gemeente onderzoeken. Dit wordt eerst gedaan op plaatsen waar kinderen komen, zoals speelplekken. Als er lood wordt gevonden, wordt bijvoorbeeld de bodem afgedekt.

Er worden grondmonsters genomen en foto's gemaakt van de bodem van de speeltuin. Zo wordt onder meer gekeken of het bedekt is met gras, aarde of een harde ondergrond. Het onderzoek begint in het eerste kwartaal van 2019.