Kerstmusical 'Scrooge' sluit jubeljaar Grote Kerk Alkmaar af Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - De Grote Kerk in Alkmaar had gisteravond wel iets weg van een mierennest. Honderden mensen krioelden schijnbaar zonder doel door elkaar. Maar wie wat beter keek zag dat er wel degelijk structuur te vinden was: er werd geoefend voor de kerstmusical 'Scrooge'.