Honderden badeendjes geven psychiatrisch patiënten in Hilversum 'gezicht'

HILVERSUM - Een ludieke actie van de SP Hilversum met een serieuze ondertoon. De partij laat 350 badeendjes los in de vijver bij het raadhuis in Hilversum om zo aandacht te vragen voor de vele patiënten met een psychiatrische achtergrond die door de sluiting van GGZ-locatie WESPP geen nieuwe plek hebben gevonden.

De SP denkt dat er in de regio Gooi 350 mensen met een psychiatrische achtergrond zijn die ze nu kwijt zijn. Daarom gooien ze genummerde badeendjes in de vijver, om zichtbaar te maken wie het zijn.

De actie is in samenwerking met Stichting Noorderlicht en die laat weten dat 'die 350 mensen niet echt opvallen. Het zijn mensen die thuis zitten, gaan zwerven, overlast bezorgen of in het ergste geval geen uitweg meer zien in hun leven en dit beëindigen'. Ze hopen dat de gemeente zich gaat opkomen voor deze groep mensen

