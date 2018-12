Gelehesjesprotest Hilversum gaat niet door: veiligheid niet gegarandeerd

HILVERSUM - Het gelehesjesprotest in Hilversum dat voor komende zaterdag stond gepland, gaat niet door. De organisatie kan een vreedzame en geweldloze betoging niet garanderen.

Nadat bekend was gemaakt dat de gele hesjes zouden protesteren, kwamen er "onaangename reacties en aanmeldingen" binnen. Waar die uit bestonden, zegt de organisatie van de demonstratie niet. "Het uitgangspunt is en blijft een vreedzame geweldloze betoging. Als wij die niet kunnen garanderen, en daar waren grote twijfels over, moet je zeggen: 'Bij twijfel niet doen'."

Het protest zou zaterdag om 11.30 uur starten op de Kerkbrink. De gele hesjes maken zich onder meer zorgen over de accijnzen, het zorgstelsel, het migratiebeleid, de pensioenleeftijd en ze willen dat premier Rutte vertrekt.

De organisatie in Hilversum benadrukt dat de "oprechte zorgen, argumenten én motivatie blijven bestaan".

Rustig

De protestacties van gele hesjes in Amsterdam en Alkmaar verliepen afgelopen zaterdag met respectievelijk zeventig en veertig demonstranten rustig. Wel werden er in de hoofdstad drie mensen aangehouden.