Alkmaarse vrijwilligers in het zonnetje gezet: "De smeerolie van de maatschappij" Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - In het Filmhuis in Alkmaar waren tientallen vrijwilligers aanwezig om samen de première van de documentaire 'Ode aan de Alkmaarse vrijwilligers' te kijken. In de documentaire doen verschillende vrijwilligers hun verhaal en laten zij zien wat hun vrijwilligerswerk inhoudt en wat ze er zelf uithalen.

In de documentaire vertellen onder andere vrijwilligers van Kaeskoppenstad, het Praethuys en Mentaal Centraal hun verhaal. Jaarlijks zetten zo'n 40.000 mensen in de gemeente Alkmaar zich vrijwillig in. Reden voor de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar om een film over hen te laten maken. Lees ook: Vaarroute Alkmaar-Obdam doordeweeks open dankzij vrijwilligers Wethouder Marcel van Zon sprak de vrijwilligers voor de première toe: "Vrijwilligers, de smeerolie van de maatschappij." Van Zon vindt het fantastisch dat zoveel Alkmaarders zich inzetten en hoopt dat dit nog lang zo zal blijven. 'Held van Alkmaar'

Na afloop van de première werden de vrijwilligers gehuldigd tot 'Held van Alkmaar'. Ze kregen een medaille van de wethouder, een certificaat en een cadeautje als blijk van waardering voor hun inzet. Kijk hieronder naar het videoverslag van mediapartner Alkmaar Centraal: 💬 Whatsapp ons!

