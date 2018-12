Seuntjens over vertrek Van den Brom: "Kwam toch even binnen"

ALKMAAR - AZ-speler Mats Seuntjens vindt het jammer dat trainer John van den Brom na dit seizoen vertrekt. "Het kwam toch even binnen toen het officieel werd", laat de aanvaller annex middenvelder weten.

"Ik heb een goede band met de trainer, ondanks dat mijn positie een beetje klote is", zegt Seuntjens. "Hij is heel transparant en open naar mij toe, dat vind ik echt mooi van de trainer."

Succesvolle jaren

"Van den Brom heeft hier vijf mooie jaren gehad. Helaas nooit een echte prijs kunnen pakken, maar wel mooi overwinterd in de Europa League natuurlijk. Al met al heeft hij hele succesvolle jaren gehad, ondanks dat je niet iets tastbaars hebt. Maar wel twee keer in de bekerfinale gestaan."

Persoonlijke aanpak

Seuntjens looft ook de aanpak van Van den Brom. "Hij weet hoe hij iedereen moet aanpakken. Hij kan de juiste afstand vinden met wie hij wat moet doen."

Aankomende zaterdag speelt AZ thuis tegen Excelsior. De aftrap van dat duel is om 19.45 uur en in zijn geheel live te volgen via onze Facebookpagina.