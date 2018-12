Kinderboeken "moeten zwerven" in Zaanse wijk Poelenburg

ZAANSTAD - In de trein, bij de supermarkt of in een lift: overal kan je de kinderzwerfboeken uit Zaandam tegenkomen. Paula Zeijlemaker nam het initiatief voor vier zogeheten kinderzwerfboekstations in de wijk Poelenburg. "Kinderen mogen de boeken gratis meenemen. De enige voorwaarde: het boek moet weer verder zwerven als je het uit hebt."

Er is voor iedereen wat in huis. "Dunne boeken, dikke boeken, boeken met plaatjes en boeken met lange verhalen", vertelt initiatiefnemer Paula Zeijlemaker. Vanuit PLB Kunstroute organiseerde zij vier kinderzwerfboekstations in Poelenburg. "Gratis mee te nemen en je hoeft ze niet na drie weken weer in te leveren, zoals bij de bieb."



Marja Overmeer beheert het kastje bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. "Als ik zie dat een kind in de wachtkamer gaat lezen, dan vertel ik wat over het kinderzwerfboekstation. Ze zijn vaak verbaasd dat het niets kost, dus ik zie veel blije kinderen vertrekken."



Lezen in Poelenburg

Zo ook de familie Zuidinga. "Al mijn kinderen houden van lezen, dus dit is echt superleuk," vertelt de moeder van vijf. "En dit kastje kan ook veel betekenen voor gezinnen in Poelenburg waar minder gelezen wordt."

Lees ook: Mysterieuze boeken op Zwanenburgse busbankjes

Als je je boek uit hebt, mag je het ergens achterlaten voor een ander. "Ik heb een boek in de lift in mijn gebouw achter gelaten," vertelt Paula. Boeken doneren mag ook. "Dan krijg je een Zwerfboek-sticker en plaatsen we het in het zwerfboekstation."



Boek traceren

Op die sticker staat een code, zodat je online kunt volgen welke route het boek al heeft afgelegd. "Maar dat is geen verplichting, je mag het boek ook gewoon zo doorgeven aan een ander," zegt Paula.



De vier nieuwe zwerfboekstations staan door heel Poelenburg. Vandaag was de officiële opening.



Paula vertelt op welke plekken in Poelenburg de kastjes staan: