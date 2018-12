Jonge fietsster zwaargewond bij aanrijding in Purmerend

PURMEREND - Een jonge fietsster is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Purmerend.

Het ongeluk gebeurde op de Van IJsendijkstraat, ter hoogte van de kruising met het Achterom. Wat zich exact heeft afgespeeld is niet bekend. Wel is duidelijk dat de aanrijding plaatsvond op een deel van de Van de IJsendijkstraat dat voor automobilisten slechts in één richting toegankelijk is.

Het slachtoffer, volgens getuigen een scholiere van rond de 15 jaar, kwam met een harde klap op de weg terecht. Ze is gewond geraakt aan haar hoofd, laat een politiewoordvoerder weten. Ze is enige tijd behandeld in een ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Enkele getuigen hebben hun verklaring met de politie gedeeld.