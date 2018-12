Gemeenten in West-Friesland verdeeld over ballonnenverbod

WEST-FRIESLAND - Uit onderzoek van NH Nieuws blijkt dat de regio West-Friesland verschillende regels hanteert voor het oplaten van heliumballonnen. Anne Kluivers van Milieu Centraal laat aan NH Nieuws weten dat het oplaten van ballonnen vervelende gevolgen voor de natuur heeft.

Nu steeds meer gemeenten in Noord-Holland een verbod hebben voor het oplaten van heliumballonnen volgen er ook steeds meer Westfriese. Uit onderzoek blijkt dat twee van de zeven gemeenten al zo'n verbod hebben: Hoorn en Enkhuizen. Medemblik, Drechterland, Stede Broec, Koggenland en Opmeer hebben (nog) geen dergelijk verbod. De gemeenteraad van Drechterland heeft onlangs wel besloten een ballonnenverbod te gaan instellen.

Voorbeeldfunctie

Toch heeft Hoorn geen algeheel verbod, alleen bij evenementen wordt het gehanteerd. De reden die zij hiervoor geeft is dat er dan honderden ballonnen tegelijk de lucht in gaan, wat meer gevolgen heeft voor de natuur. "Bij evenementen hebben wij een voorbeeldfunctie, dus dan gaan er geen ballonnen de lucht in. Maar particulieren kunnen wel gewoon ballonnen de lucht in laten."

Anne Kluivers van Milieu Centraal is een groot voorstander van het verbod. De schade voor het milieu is veel groter dan het plezier voor de opstekers. "Wanneer de ballonnen losgelaten worden, belanden ze in de natuur, wat veel vervelende gevolgen heeft voor het milieu en de dieren. Als je toch niets met de ballonnen doet, dan kun je beter iets anders doen", aldus Kluivers.

Een overzicht in welke gemeente het wel en niet is toegestaan om heliumballonnen op te laten:

'Plastic soep'

Dieren zien het plastic afval aan voor eten, waardoor ze ziek worden of zelfs dood gaan. Ook de vogels ervaren veel hinder, want ze kunnen verstrengeld raken in de touwtjes van de ballonnen. Maar ook voor de natuur levert het schade op. De plastic in de natuur veroorzaakt een 'plastic soep'.

Het handhaven van het verbod is erg lastig. Of het in de gemeenten dus niet meer gebeurt is niet duidelijk. "Het is erg moeilijk om het verbod te handhaven, tenzij we iemand op heterdaad betrappen. Verder is het voor ons nu bijna onmogelijk om dit te controleren", aldus de gemeente Enkhuizen.

Wensballonnen

Het oplaten van brandende wensballonnen is in alle gemeenten, behalve in Drechterland, verboden. Doordat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zoals brand. "De wind blaast het vuur niet uit, maar wakkert het juist aan", aldus de gemeente Opmeer.