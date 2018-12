Deel dit artikel:













Man (59) uit Oekraïne op Schiphol gepakt voor kunstroof Wenen Foto: ANP

SCHIPHOL - Op Schiphol is een man uit Oekraïne aangehouden in verband met een kunstdiefstal uit een veilinghuis in Oostenrijk, op 26 november. Drie mannen maakten toen een schilderij van Auguste Renoir buit.

De 59-jarige verdachte is afgelopen weekend al aangehouden. Hij is woensdag voorgeleid aan de officier van justitie, meldt het OM in Amsterdam. Oostenrijk heeft om zijn overlevering gevraagd. Lees ook: Historisch moment in Westfries Museum: gestolen schilderijen weer te zien Het olieverfschilderij heet 'Golfe, Mer, Falaises Vertes' (Golf, zee, groene kliffen). De waarde wordt geschat op 120.000 tot 160.000 euro. Het doek, dat zou worden geveild, hing aan de muur in het veilinghuis Dorotheum in Wenen. De dieven haalden het van de muur en liepen er zomaar mee weg. De Oostenrijkse politie heeft foto's gedeeld van de drie dieven. 💬 Whatsapp ons!

