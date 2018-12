Gemeente Drechterland bereid tot gesprek over vuurwerkvrije zone

DRECHTERLAND - Als inwoners of instellingen van de gemeente Drechterland een vuurwerkvrije zone willen, dan mogen ze daar een aanvraag over indienen bij de gemeente. Dat blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws en NOS onder de Noord-Hollandse gemeenten.

Hoewel de gemeente Drechterland vorig jaar nog vuurwerkvrije zones had ingesteld, ziet ze daar dit jaar vanaf. Ook is de gemeente - evenals vorig jaar - niet van plan om een vuurwerkevenement te organiseren. "De afgelopen jaren zijn er niet of nauwelijks incidenten gemeld ten aanzien van het afsteken van vuurwerk", licht de gemeente dat besluit toe.

Dit jaar legt ze het initiatief voor de zones dus bij inwoners en instellingen. Of er dan ook daadwerkelijk een vuurwerkvrije zone wordt ingesteld, wordt bepaald in een gesprek tussen de indiener en de gemeente.

Vuurwerkverbod

Bij een rondgang langs de 48 Noord-Hollandse gemeenten, reageerden er 33. Daaruit blijkt dat een derde van de ondervraagde gemeenten voorstander is van een vuurwerkverbod.