Dit jaar voor het laatst knallen in de gemeente Bloemendaal? Foto: Shutterstock

BLOEMENDAAL - Het college van Bloemendaal bekijkt in 2019 opnieuw of er een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente mogelijk is. Dat blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws en NOS onder de Noord-Hollandse gemeenten.

Dit jaar haalde zo'n voorstel het niet, omdat een meerderheid van de gemeenteraad tegen een verbod is. Bloemendaal zet dit jaar wel extra handhaving in op straat om de jaarwisseling rustig en veilig te laten verlopen. Ook is er aandacht voor 'extra communicatie', wat onder meer meer voorlichting aan de bewoners betekent. Lees ook: Animo onder jongeren om zelf vuurwerk af te steken neemt af Betuttelend

Het college van Bloemendaal stelde in augustus een algeheel vuurwerkverbod voor, omdat uit een bewonersenquête bleek dat veel inwoners overlast ervaren van het afsteken van vuurwerk. Een meerderheid van de raad stemde echter tegen. Eén van de redenen was dat een algeheel verbod te 'betuttelend' zou zijn. Lees ook: Een derde van Noord-Hollandse gemeenten is voor vuurwerkverbod Buurgemeente Heemstede overweegt wel vuurwerkvrije zones in te stellen tijdens de jaarwisseling. Wijken zouden dat dan zelf bij de gemeente kunnen aanvragen. Daarnaast bestaat het idee voor een centrale vuurwerkshow. "Een soort 'Quatorze Juillet' tijdens Oud en Nieuw, mogelijk gemaakt met een gecombineerde financiële bijdrage door gemeente en inwoners." De kans dat dat dit jaar al gaat gebeuren, is minimaal. Vuurwerkverbod

Bij een rondgang langs de 48 Noord-Hollandse gemeenten, reageerden er 33. Daaruit blijkt dat een derde van de ondervraagde gemeenten voorstander is van een vuurwerkverbod.