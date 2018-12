Velsen stelt opnieuw vuurwerkvrije zones in met jaarwisseling

VELSEN - Net als vorig jaar stelt de gemeente Velsen vuurwerkvrije zones in tijdens de jaarwisseling. Dat blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws en NOS onder de Noord-Hollandse gemeenten.

Of er ook een vuurwerkevenement wordt georganiseerd, is nog niet besloten, zo heeft de gemeente laten weten.

De gemeente geeft verder aan via een enquête onder en een thema-avond met inwoners, raadsleden en andere belanghebbenden uit te willen zoeken hoe ze in de toekomst om kan gaan met de jaarwisseling. Inmiddels is de gemeente een onderzoek gestart naar de mogelijkheden. Daarin worden ook de ervaringen van andere gemeenten meegenomen.

Vuurwerkverbod

Bij een rondgang langs de 48 Noord-Hollandse gemeenten, reageerden er 33. Daaruit blijkt dat een derde van de ondervraagde gemeenten voorstander is van een vuurwerkverbod.