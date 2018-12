94-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc: politie zoekt dader

AMSTERDAM - Met een smoes komt een man op vrijdag 21 september de woning binnen van een 94-jarige inwoonster van Amsterdam. Na het bezoek blijkt dat de man verschillende spullen heeft meegenomen.

Rond 10.00 uur die dag wordt er bij de vrouw, die woont aan de Slaakstraat, aangebeld. Volgens de man die voor de deur staat is er een lekkage bij haar thuis.

Hij krijgt de kans om verschillende ruimtes in haar huis te bezoeken. Achteraf blijkt dat de man een babbeltruc heeft toegepast. Hij blijkt twee pinpassen te hebben meegenomen.

Gefilmd

Later die dag pint de man twee keer; een keer bij een automaat op het Surinameplein en later een keer bij een apparaat op de Middenweg. Twee keer is hij gefilmd.

Het gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur, die vermoedelijk tussen de 25 en 30 jaar is. Hij heeft donkere ogen en droeg op de dag van de beroving een petje, een jas en een rugzak. Bij de tweede keer dat hij pinde, droeg hij een blauwe jas met capuchon en daaronder een petje.

Meerdere personen

Vermoedelijk is de man die bij de vrouw binnenkwam niet de man die de pinpas heeft gebruikt bij de automaten. Volgens de politie zijn de signalementen van de verdachten erg verschillend. "Dat zou betekenen dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij deze babbeltruc."