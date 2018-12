Deel dit artikel:













GVB koopt 31 elektrische bussen Foto: VDL

AMSTERDAM - Vanaf 2020 zet het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam 31 elektrische bussen in. Het vervoersbedrijf heeft een contract met busfabrikant VDL voor de aankoop daarvan. In de overeenkomst zit ook een optie om de aankoop tot in totaal 100 bussen uit te breiden. Verder levert VDL de installaties om de bussen op te laden.

VDL is na een Europese aanbesteding uitgekozen vanwege de beste prijs en kwaliteit. Daarnaast heeft de busfabrikant ervaring met het maken van elektrische bussen. Het project is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam, GVB Amsterdam en VDL Bus & Coach. Schoner Amsterdam

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: "De ambities van GVB om elektrisch te gaan rijden, sluiten naadloos aan bij de ambities van VDL om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de elektrificatie van het busvervoer in Nederland. Het is natuurlijk extra bijzonder om ook elektrische bussen aan onze hoofdstad te leveren. Deze hernieuwde samenwerking met GVB staat symbool voor het onderlinge vertrouwen tussen onze organisaties." Eerste stap naar verduurzamen

De eerste elektrische bussen gaan rijden op lijnen 15, 22 en 36 naar het Sloterdijkstation in Amsterdam. Algemeen directeur van het GVB, Alexandra van Huffelen, reageert verheugd op de komst van de nieuwe bussen. "Dit is de eerste stap naar het het verduurzamen van onze busvloot. Op deze lijnen rijden we elke week zo'n 42.000 kilometer, geweldig dat dit straks zonder uitstoot gaat en op 100 procent groene stroom", aldus de directeur. Uitstootvrij

Het GVB wil de komende jaren het hele wagenpark uitstootvrij hebben. "De komende jaren vervangen we onze hele busvloot, ongeveer 200 voertuigen, door zero-emissiebussen waarmee we onze reizigers comfortabel en schoon kunnen vervoeren," aldus Van Huffelen. Lees ook: GVB mag oude bussen langer gebruiken Ook Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer, is enthousiast. "De aanschaf betekent meer rust op de straten waar de elektrische bussen gaan rijden en schonere lucht voor de buurten waar ze doorheen rijden. Dat is echt winst voor iedereen," vindt Dijksma.