Politiehond grijpt vluchtende inbreker uit Huizen bij de kladden

HILVERSUM - In de nacht van zondag op maandag heeft een politiehond een vluchtende inbreker te pakken gekregen. De dader, een 40-jarige man uit Huizen, probeerde er op de Erfgooiersstraat in Hilversum met een auto vandoor te gaan.

Een buurtbewoner zag de man rond 4.50 uur rondhangen bij de auto en waarschuwde een huisgenoot. Die belde op zijn beurt de politie, waarbij hij doorgaf waar de autodief was. Toen de politie aankwam, ging deze er echter vandoor in de richting van de heide. De spullen die hij had gestolen, liet hij vallen.

Agenten openden daarop de jacht op de man. De politiehond kon de inbreker bijbenen - en hield hem met zijn bek in bedwang. De man is vanwege de bijtwonden naar het ziekenhuis gebracht en is, na eraan te zijn behandeld, door de politie aangehouden. Hij is verhoord en er zal een dossier tegen hem worden opgesteld.