OM: doodgeschoten broer van kroongetuige wilde geen bescherming

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie blijft erbij dat de doodgeschoten broer Reduan van kroongetuige Nabil B. slechts beperkt beveiliging wilde. Dat had het OM al eerder gesteld, nadat de broer was doodgeschoten, maar herhaalt dat, nu Het Parool schrijft dat de broer juist wél om bescherming had gevraagd.

De man, die niets met de criminele wereld te maken had, werd in zijn bedrijf in Amsterdam doodgeschoten. Een week eerder was bekendgemaakt dat zijn broer Nabil B. een deal met justitie had gesloten. De familie zou door dat nieuws zijn overvallen, omdat ze had verwacht dat de deal pas naar buiten zou komen als de criminelen die Nabil B. had beschuldigd waren gearresteerd.

Gesprek over maatregelen

Volgens Het Parool was Reduan fel tegenstander van de kroongetuigendeal, juist ook omdat die de levens van de hele familie in gevaar bracht. Zij zouden daarom herhaaldelijk hebben aangedrongen op maatregelen, zo vertellen direct betrokkenen aan de krant. Reduan wilde van specialisten van het OM horen welke maatregelen dan nodig waren, maar het OM ontkent dat hij dat gesprek wilde.

Nabil B. wierp zich op als kroongetuige na de 'vergismoord' vorig jaar op Hakim Changachi in Utrecht, twee dagen voor zijn arrestatie. B. was betrokken bij de voorbereidingen van de moordaanslag, die op iemand anders was gericht. Daarvoor heeft hij zeven maanden cel gekregen.