Politie zoekt daders van beroving 17-jarige na Mysteryland

HOOFDDORP - De politie zoekt twee mannen die een jongen van 17 uit Haarlem van zijn geld hebben beroofd. Hij werd in augustus, na het festival Mysteryland, gedwongen om een flink bedrag af te staan.

De 17-jarige Haarlemmer is op zaterdagavond 25 augustus met wat vrienden aan het schuilen voor de regen in het Haarlemmermeerse Bos, waar het festival is. Als hij even alleen staat, wordt hij benaderd door twee mannen. Ze dreigen met geweld als hij niet met hen meegaat.

Ze gaan naar de woonwijk Overbos in Hoofddorp. Omdat het bij de eerste pinautomaat niet lukt om geld op te nemen, gaan ze door naar een andere machine. Daar komt er wel geld uit de muur. De gepinde 250 euro gaat naar de twee verdachten.

Signalement

Bij de laatste automaat komt een van de daders in beeld. De jongen is tussen de 17 en 20 jaar oud, zo'n 1.75 meter, heeft een bos krullen en een getinte huidskleur. Hij draagt op deze dag een roodzwart vest en een lichte spijkerbroek.

De tweede verdachte is tussen de 1.80 en 1.85 meter. Hij is ook getint, heeft een normaal postuur, is ongeschoren en heeft een rond gezicht.