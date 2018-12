Davinia uit Den Helder dolblij met Dankjewel Diner: "Moeten voor elkaar klaar staan"

DEN HELDER - Davinia Coppoolse uit Den Helder wist afgelopen zomer haar broer uit de Nepalese gevangenis te houden. Hij had zijn paspoort niet verlengd en keek aan tegen een celstraf van 3,5 jaar. Met een crowdfundingsactie wist Davinia snel 3.500 euro bij elkaar te krijgen, genoeg om de straf af te kopen. En dat verdient een cadeau.

Vanwege de hulpactie werd Davinia daarom gebeld door NH-radiopresentator June Hoogkarspel met de mededeling dat ze 18 december naar het Dankjewel Diner mag komen. "Onwijs bedankt!", zegt Davinia in de uitzending.

Lees ook: Het geld is binnen! Vrijwilliger Ruben uit Den Helder mag Nepalese cel verlaten

"Het was een moeilijke en zware tijd, maar om er niet aan te denken ben ik eigenlijk als in een rollercoaster aan het handelen geslagen. Het verdriet kwam pas later", vertelt ze over die tijd. Ze kan verder niet terugvallen op familie en dus moet het geld bij elkaar verzameld worden. Na aandacht in de media komt de actie pas echt goed op gang en is het benodigde bedrag snel bij elkaar.

Lees ook: Verrassing: Nel mag naar het Dankjewel Diner

"Je bent eigenlijk een heldin", zegt June Hoogkarspel tegen haar in de uitzending. Zo ziet ze het zelf niet: "Ik voel me geen held. Als het nog een keer zou gebeuren dan zou ik het zo weer doen. We moeten gewoon voor elkaar klaar staan."

Dankjewel Diner 2018

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.