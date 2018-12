Ontroering bij Huizers John en Nicole over uitnodiging Dankjewel Diner

NAARDEN - Nicole en John Struik uit Huizen hebben een moeilijke tijd achter de rug. Manon van den Berg, voor wie de twee altijd klaarstaan, heeft hen daarom aangemeld voor het Dankjewel Diner 2018.

Manon klopt naar eigen zeggen soms met behoorlijk zware problemen bij de twee aan. "Ze staan altijd voor me klaar, ondanks hun eigen dingen. Ze zijn er eigenlijk altijd voor mij. Zo simpel is het."

Nicole en John hebben afscheid moeten nemen van hun bouwbedrijf en Nicole werd ziek. Ze kregen financiële problemen en er lopen nog veel meer dingen.

Tranen in ogen

"Ik ben behoorlijk zenuwachtig", zegt Manon als als ze naar het huis van Nicole en John loopt. "Het is niet iets wat dagelijks op je pad komt natuurlijk." Nicole is overdonderd als ze hoort dat ze met haar John naar het diner mag. "Ik krijg gewoon tranen in m'n ogen."

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.