Aanpassingen aan Oosterterpweg vanwege overlast en veiligheid

WIERINGERWERF - De berm aan de Oosterterpweg tussen Wieringerwerf en Kreileroord wordt door het vele landbouw- en transportverkeer stuk gereden. Hierdoor kom er prut op de weg en het fietspad terecht. Dit geeft overlast zoals gladheid en is dus niet veilig.

Daarom is door de gemeente Hollands Kroon besloten om rood-witte borden neer te zetten die de berm afzetten tussen de Zeugweg en de Dorsmolen. Ook wordt de snelheid aangepast van 80 naar 50 kilometer per uur. Deze maatregel is voorlopig voor de winterperiode. De gemeente kijkt verder naar een oplossing voor de langere termijn.