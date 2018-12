Doorrijder Bergen 'geen verband met SUV-steker': "Was verkeersongeluk"

BERGEN - Het verkeersongeluk in Bergen van maandag, waarna een automobilist doorreed, heeft niets te maken met de steekincidenten in de regio. De politie is wel op zoek naar de doorrijder. Op een rotonde reed hij een 36-jarige Bergenees aan. Die ligt zwaargewond en met botbreuken in het ziekenhuis.

"Het gaat niet zo goed met hem. Hij zal de kerstdagen doorbrengen in een ziekenhuisbed", laat een politiewoordvoerder weten aan NH Nieuws.

De man werd maandagmiddag rond 17.15 uur geraakt toen hij op een rotonde reed tussen de Blaaderenweg en Bergerweg. "Het was een verkeerssituatie en leek in geen enkel opzicht op een steekincident of de gebeurtenissen van eerder."

SUV-steker

Er zijn recent drie vrouwen betrokken geraakt bij een aanrijding met een auto, waarbij ook gestoken is. Op basis van verklaringen van de eerste twee slachtoffers - een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster - gaat de politie uit van een hoge, zilverkleurige auto met achterlichten in de vorm van omgekeerde L. Bovendien denkt de hardloopster gezien te hebben dat de kentekenverlichting defect was.

De politie kreeg ongeveer honderd tips binnen over deze zaken, maar heeft nog geen zicht op de dader.

