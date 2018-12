Monnickendamse Conny vlak bij plek aanslag in Straatsburg: "Iedereen was zo in paniek"

MONNICKENDAM - Conny uit Monnickendam was gisteren in het centrum van Straatsburg, op het moment dat de aanslag plaatsvond. Twee mensen kwamen bij de schietpartij om het leven, twaalf mensen raakten gewond.

Conny is momenteel samen met haar zwangere dochter Melissa in Straatsburg. "Wij kwamen speciaal voor de kerstmarkt", vertelt ze. "We gaan elk jaar rond deze tijd met z'n tweeën weg en dit jaar dachten we 'we doen Straatsburg'."

"We pakten de tram, die is vlakbij het appartement waar wij zitten. Maar die reed heel erg langzaam, langzamer dan normaal. En toen keek ik naar rechts en zag ik heel veel politie staan bij een huis. Dus ik zeg: 'straks is het een aanslag!'" Volgens Conny bleek achteraf dat agenten bij het huis van de verdachte stonden, omdat ze hem al op het oog zouden hebben. In dat huis zouden ook granaten zijn gevonden.

'Er wordt geschoten!'

Conny en haar dochter gingen winkelen en vervolgens uit eten in de wijk Petit France. "Maar de mensen die er werkten werden ineens zenuwachtig, gingen bellen. Op dat moment zagen we mensen naar binnen rennen, huilend." Een ober rende direct naar Conny en Melissa toe en zei in gebrekkig Engels: 'Blijf zitten, er wordt geschoten!'"

"De medewerkers renden meteen naar buiten en deden alle luiken dicht, maar het raam waar ik zat had geen luiken", vervolgt Conny. "Dus ik zag buiten iedereen rennen, rennen, rennen. Ik zei: 'dit is echt serieus!'"

Paniek

Een heel angstig moment, aldus Conny. Zij en Melissa vroegen zich af wat ze moesten doen. Een vrouw aan een tafel naast hen zag inmiddels op haar telefoon dat er meerdere keren geschoten was. "Iedereen was zo in paniek!"

"Wij waren niet erg in paniek, ik hield me rustig voor mijn dochter." Op den duur zijn Conny en Melissa toch maar naar buiten gelopen: buiten stonden de straten vol met agenten met grote geweren en er vlogen helikopters over. Uiteindelijk kwamen de twee veilig aan in hun appartement.

Conny en Melissa zijn nog tot vrijdag in Straatsburg. "Ik vind het wel eng ja, dat de verdachte nog rondloopt, maar wat kun je doen", zegt de Noord-Hollandse. Moeder en dochter laten weten dat ze het ondanks de vreselijke gebeurtenis gelukkig alsnog heel gezellig hebben samen.