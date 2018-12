Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Consumenten positief over zonnenergie Foto: Sjef Kenniphaas

NOORD-HOLLAND - Ongeveer 40 procent van de Nederlanders is negatief over windenergie op land, zoals windmolens. Als het gaat om grondgebonden zonneparken is dat bijna 50 procent. Dat blijkt uit nieuw consumentenonderzoek van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research.

"Daar staat tegenover dat zonne-energie op daken veruit de populairste energiebron is volgens 70 procent en dat wind op zee met 60 procent ook op veel steun kan rekenen", zegt Rolf Heynen, directeur van het onderzoeksbureau. Volgens Heynen wijst dit op een positieve houding ten opzichte van duurzame energie, maar zodra directe hinder wordt ondervonden, neemt de populariteit af. Wat verder opvalt in het rapport is dat 42 procent van de consumenten inschat dat zonnepanelen winstgevender zijn dan windenergie, isolatie, warmtepompen en ledverlichting. Zo'n 85 procent van de Nederlanders plaatst zonne-energie in de top 3 van meest winstgevende technieken. "Zonne-energie is niet alleen landelijk en internationaal de snelst groeiende energiebron, maar nu heeft de zon ook de harten gewonnen van de consument", aldus Heynen.