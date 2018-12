Deel dit artikel:













Zevende plaats voor Kamminga op 100 meter schoolslag Foto: ANP/Jerry Lampen

HANGZHOU - Arno Kamminga is bij het WK zwemmen kortebaan in het Chinese Hanghzou als zevende geëindigd op de 100 meter schoolslag. De zemmer van het NTC in Amsterdam deed dat in een tijd van 57,10 seconde, een tijd die hij dit seizoen nog niet eerder zwom.

De Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh ging met de titel aan de haal op deze afstand. Hij klokte een tijd van 56,01 en werd na zijn zege van 2010 opnieuw wereldkampioen. Hij bleef de Wit-Rus Ilja Sjymanovitsj (56,10) en de Japanner Yasuhiro Koseki (56,13) nipt voor. "Dat ik de finale haalde was al hartstikke mooi", reageert Kamminga. "Nu schuif ik nog een plaatsje op. Mijn toernooi kan nu al niet meer stuk." Debuut

Het is het debuut van Kamminga (23) op het WK kortebaan. Donderdag komt hij opnieuw in actie; dan staat de 200 meter schoolslag op het programma.