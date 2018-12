Automobilist gezocht na botsing met mountainbiker in Bergen

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur, toen het slachtoffer op z'n mountainbike op de rotonde fietste die de Van Blaaderenweg, de Bergerweg en de Dreef met elkaar verbindt.

De 36-jarige fietser kwam vanaf de Van Blaaderenweg en wilde oversteken in de richting van de Dreef. Op het moment dat hij overstak, werd hij geraakt door een auto die vanuit de Bergerweg.

Meters door de lucht

De fietser vloog enkele meters door de lucht en kwam vervolgens met een harde smak op het asfalt terecht. De automobilist reed echter door, zonder zich om de man te bekommeren. Het slachtoffer is met meerdere botbreuken opgenomen in het ziekenhuis.

De bestuurder reed in een donkerkleurige auto, waarvan vermoed wordt dat het om een Volvo S80 of soortgelijk model gaat. Wie getuige is geweest, of meer kan vertellen over de bestuurder danwel kentekenplaat, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.