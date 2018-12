Zes vragen over de grafietregens aan directeur Tata Steel

VELSEN-ZUID - Directeur van Tata Steel, Hans van den Berg, gaf dinsdagavond tijdens de grafietbijeenkomst in Velsen-Zuid antwoorden op vragen van bezorgde omwonenden. Ook NH Nieuws sprak met Van den Berg.

Verslaggever Dennis Mantz stelde Van den Berg zes vragen over de huidige stand van zaken, het vertrek van een gezin uit Wijk aan Zee, zorgen van omwonenden en de aanpak van uitstoot.

Bekijk het interview hier:

We zijn nu twee weken na de grote bewonersbijeenkomst in Wijk aan Zee. Wat is de stand van zaken?



Welke zorgen heeft u vanavond gehoord?





Is het al mogelijk om incidenten direct aan omwonenden te melden?





Het is ook de week dat een gezin besluit te vertrekken uit Wijk aan Zee vanwege de overlast die u veroorzaakt.





Er is een grote honger naar informatie. Met een kernvraag: Is de uitstoot schadelijk voor onze gezondheid. Wat denkt u?





Hoe nu verder? Wat zijn de volgende stappen?