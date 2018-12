Trainer Richard Plug vertrekt bij stuntploeg ODIN '59

HEEMSKERK - Richard Plug vetrekt aan het einde van het seizoen bij ODIN '59. De IJmuidenaar heeft dat aan het begin van deze week besloten. Voor aanvang van de dinsdagavond-training heeft hij het nieuws aan zijn spelersgroep verteld.

"De laatste weken had ik wat twijfels en of het een goede keuze is zal moeten blijken", licht Plug zijn vertrek bij de Heemskerkers toe. "Wel heb ik liever spijt van wellicht te vroeg stoppen dan te lang doorgaan. Daarvoor heb ik een te fijne tijd en teveel successen gehad met deze groep."

De hoofdtrainer is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen bij ODIN '59. Bij zijn eerste seizoen in de Hoofdklasse behaalde hij en zijn team direct het kampioenschap. In het jaar daarna werd er via nacompetitie degradatie uit de derde divisie ontlopen en afgelopen seizoen eindigde de ploeg op plaats acht.

Bekersprookje

In de huidige competitie staat ODIN '59 opnieuw achtste en bovendien beleeft de ploeg dit seizoen een bekersprookje. Volgende week spelen de Heemskerkers tegen SC Heerenveen in het stadion van Telstar, nadat eerder onder meer FC Emmen op een 1-3 nederlaag werd getrakteerd.

Lees ook: ODIN-spelers na 'magische bekeravond' terug in Heemskerk: "Historisch voor club"

ODIN'59 weet nog niet wie de opvolger van de IJmuidenaar wordt.