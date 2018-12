De Peiling: Energierekening volgend jaar fors omhoog

NOORD-HOLLAND - Veel Nederlanders krijgen de komende dagen een brief of e-mail van hun energieleverancier met de nieuwe, hogere prijzen voor stroom en gas van aankomend jaar. Het gaat al snel om tientjes per maand, zeggen vergelijkingswebsites.

Prijsstijgingen

Een gemiddeld gezin gaat volgend jaar 360 euro meer betalen, becijfert energievergelijker Gaslicht.com. Dit jaar stegen de de energiekosten al met 190 euro. Een woordvoerder van Energiebedrijf Eneco zegt in het Algemeen Dagblad: "De inkoopprijs van gas is momenteel zeer fors, CO2-emissierechten zijn duurder geworden, de energievraag is door de goed draaiende economie hoog."

Hogere belasting

Dat de energiekosten voor burgers zo fors stijgen, heeft niet alleen te maken met het feit dat de prijzen van gas en elektra bij het energiebedrijf omhoog gaan, maar ook met een belastingverhoging. Het doel van het kabinet is om energieverbruik te ontmoedigen. Daarom gaan huishoudens vanaf 1 januari gemiddeld alleen al aan energiebelasting 130 euro per jaar meer betalen.

Minder verbruik, meer betalen

René de Visser uit Breezand kreeg al een brief van zijn energieleverancier. "Ik had eigenlijk minder verbruikt dan voorgaande jaren", zegt hij tegen de NOS. "Dus ik dacht: dat gaat de goede kant op." Toch moet ook hij volgend jaar zo'n 30 euro per maand meer betalen.

Morren

Nu de tarieven van energiebedrijven op de mat vallen en duidelijk begint te worden om welke bedragen het gaat, beginnen coalitiepartijen te morren. Fractievoorzitter van het CDA, Buma, vreest dat dit ervoor kan zorgen dat mensen juist minder bereid worden om mee te werken aan een beter klimaat.

Burger ontzien

"Het is niet zo makkelijk om te zeggen, ach, we laten mensen wel een hogere rekening voor gas betalen om ze achter de duurzaamheidsopgave te krijgen", zegt Buma. Ook fractievoorzitter Segers van de ChristenUnie vindt dat de burger zoveel mogelijk moet worden ontzien. Bij GroenLinks in de Tweede Kamer wordt met ergernis gereageerd op de utispraken van Buma.

Wat vind jij?

Minder gas gebruiken. Je huis beter isoleren en op een andere manier gaan verwarmen. Er gaat als het aan het kabinet ligt ook bij jou thuis het nodige veranderen om de klimaatdoelstellingen te halen. De eerste stap is dus die hogere energierekening volgend jaar. Wat vind jij daar van?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.