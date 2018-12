Komt er een einde aan het betalen van hondenbelasting in Zandvoort?

ZANDVOORT - De PVV in Zandvoort heeft een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen. De partij vindt het ouderwets beleid en stelt dat eigenaren van huisdieren op deze manier ongelijk behandeld worden.

Nu betaalt een hondeneigenaar in Zandvoort nog tachtig euro aan hondenbelasting. Bij een tweede of derde hond is dat tarief ruim hondervijftig euro. De motie heeft als doel om eigenaren van één hond geen belasting meer te laten betalen, voor eigenaren van meerdere honden zou de belasting voorlopig nog wel blijven gelden.

Boete ipv belasting

De PVV stelt voor om overlast veroorzakende hondeneigenaren te beboeten in plaats van alle eigenaren te belasten. De motie wordt volgende week dinsdagavond in de raad besproken.