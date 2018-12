Ajax-leiding maakt werk van fans in Rotterdam en Den Haag

AMSTERDAM - De leiding van Ajax heeft brieven naar Rotterdam en Den Haag gestuurd met de eis dat supporters van de club toegang krijgen tot uitduels met Feyenoord en ADO Den Haag. Fans van de Amsterdamse club zijn al jaren niet welkom bij Feyenoord en ADO, maar volgens de clubleiding moet daar nu verandering in komen. Ze eisen toegangskaarten voor de uitvakken.

Eerder dit jaar lieten beide Zuid-Hollandse clubs weten dat er voorlopig niets verandert aan de situatie. De Supportersvereniging van Ajax nam geegn genoegen met dit besluit en ging om die reden met Ajax in gesprek voor een 'statusupdate'.

Op dat moment bleek dat Ajax zelf ook al bezig was met de zaak. 'Een woordvoerder van Ajax laat ons weten dat eerder deze week vanuit de Ajax-directie een brief is gestuurd aan burgemeester Krikke van Den Haag, waarin is verzocht om een verdere onderbouwing van haar besluit en het complete verslag van het grondige onderzoek waarmee de burgemeester schermt in het door haar uitgebrachte persbericht', schrijft de Supportersvereniging.

Rotterdam-Zuid

'Ook de club uit Rotterdam-Zuid kreeg een dergelijke brief', valt er verder te lezen. 'In dit schrijven eist de Ajax-directie de toegangskaarten voor het uitvak op en verzoekt men de Feyenoord-directie dringend aan deze reglementaire verplichting te voldoen.'

Volgens de Supportersvereniging verwacht Ajax binnen 'afzienbare tijd' antwoord. Dit alles om te komen tot een 'gelijk speelveld' voor de vlubs.