EclecticIQ wint Next Unicorn Award

NOORD-HOLLAND - De Amsterdamse tech en startup EclecticIQ heeft de Next Unicorn Award gewonnen. De Next Unicorn Award is een initiatief van MeerBusiness Amsterdam een zakenplatform in de Metropoolregio Amsterdam.

Een Unicorn, een kreet uit de wereld van het Venture Capital, is een startup die inmiddels verschillende financieringen achter de rug heeft en gewaardeerd wordt op $1 miljard. In Nederland is Adyen een voorbeeld van zo’n Unicorn.

EclecticIQ is opgericht in 2014 en heeft ondertussen een team van 100 medewerkers Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Londen en Herndon in de Verenigde Staten. Vorig jaar kreeg het bedrijf nog een investering van 14 miljoen en behoorde daarmee tot een van de best gefinancierde scale-ups in Europa op het gebied van digitale veiligheid.

The Next Unicorn Award is een van de Amsterdam Business Awards en wordt uitgereikt aan bedrijven in de Metropoolregio die hard groeien en minimaal drie jaar bestaan. Ook wordt gekeken naar het innovatief vermogen en de financiële stabiliteit.